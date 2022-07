Joel Embiid, basketteur vedette de NBA, a obtenu la nationalité française

A la veille de la fête nationale, Joel Embiid doit déjà entonner la Marseillaise. A 28 ans, le basketteur camerounais a obtenu la nationalité française, selon un décret du 4 juillet publié dans le Journal officiel. De quoi ouvrir la voie à sa possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux de Paris 2024.

Le natif de Yaoundé, mesurant 2,13 m pour 127 kg, est l'un des joueurs-vedettes de la NBA. Il évolue avec les Philadelphia Sixers depuis 2014 où il tourne à des moyennes stratosphériques de 26 points et 11 rebonds par match. Le pivot des Sixers a terminé meilleur marqueur de la dernière saison régulière avec une moyenne de 30,6 points par match, mais a été perturbé par des blessures durant les play-offs.

