Basket : un maillot de Michael Jordan vendu 10,1 millions de dollars, un record absolu pour un article de sport

Dans la bataille des ventes aux enchères d'articles de sport de collection, la légende du basket Michael Jordan a pulvérisé tous les records. La maison de ventes aux enchères Sotheby's a vendu, jeudi 15 septembre, le maillot du basketteur porté lors de son dernier titre victorieux en NBA, en 1998, pour 10,1 millions de dollars.

Le célèbre maillot rouge flanqué du numéro 23 des Chicago Bulls a battu le précédent record mondial détenu par un maillot du footballeur Diego Maradona, vendu quelque 9,3 millions de dollars.

Sotheby's a proposé aux enchères durant huit jours en septembre cet article pour une estimation allant de trois à cinq millions de dollars. Le maillot de Jordan, porté pour le match 1 de la finale de la NBA, saison 1997-1998, est finalement parti pour le double du prix estimé dans la fourchette haute.

A record-breaking day. Michael Jordan's iconic 1998 NBA Finals 'The Last Dance' jersey has sold for $10.1 million, setting records for a basketball jersey, any game-worn sports memorabilia, and most valuable #MichaelJordan item ever sold at auction. pic.twitter.com/7t8G98N5pW