Mort de Kobe Bryant : le destin brisé d'un père et de sa fille

Quintuple champion NBA avec les Lakers, Kobe Bryant est décédé dimanche 26 janvier dans un crash d'hélicoptère à Calabasas (sud de la Californie, États-Unis). Le destin brisé de ce champion et de sa fille Gianna, 13 ans, qui se trouvait à ses côtés, a suscité une vague d'émotion du côté des fans de ce sportif au grand coeur. "C'est un jour très triste pour nous. Nous étions des grands fans de Kobe, j'ai grandi avec lui", explique une jeune femme.

Une jolie complicité père-fille

Un autre fan ajoute : "Il représentait l'excellence, le meilleur de ce qu'un homme pouvait être". Kobe Bryant était très proche de sa fille. C'était d'ailleurs son coach. Depuis sa retraite il y a 4 ans, il ne regardait plus un match. C'est sa fille qui l'avait ramené sur les parquets. On les voyait s'entraîner régulièrement dans le gymnase de leur maison. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, le basketteur avait publié récemment une vidéo de sa fille en train de parvenir à mettre des paniers en robe et talons hauts.

