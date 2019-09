Mondial de basket : les Français décrochent la troisième place face à l'Australie (67-59)

Les Bleus remportent la médaille de bronze de ce mondial qui se jouait à Pékin.

Ils se sont ressaisis et ils l'ont fait ! Les basketteurs français ont décroché, dimanche 15 septembre, à Pékin, la troisième place du Mondial grâce à leur victoire face à l'Australie (67-59), deux jours après leur cruel échec face à l'Argentine. Il s'agit de la première médaille en grande compétition pour sept d'entre eux. La finale opposera l'Espagne à l'Argentine.

"Ces occasions-là, on ne sait pas si on les aura deux fois. J'ai dit à tous les gars individuellement que dans quinze ans on s'en foutrait de savoir qui a mis combien de points, ou combien de kilomètres on a fait, mais qu'on se souviendrait de la médaille, même si ce n'est pas celle qu'on voulait", avait expliqué le pivot Rudy Gobert.