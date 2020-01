La NBA à Paris : pour George Eddy, "l'intérêt c'est de voir Giannis Antetokounmpo, le Michael Jordan d'aujourd'hui"

Les Milwaukee Bucks du joueur grec Giannis Antetokounmpo affrontent les Charlotte Hornets vendredi soir à Paris. "Un événement" pour George Eddy, la "voix" du basket en France.

Le grand show de la NBA débarque pour la première fois vendredi 24 janvier à Paris avec un match de saison régulière entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets à Bercy, "une sorte d'aboutissement pour nous tous qui avons travaillé pour promouvoir le basket et la NBA depuis 35 ans", se réjouit sur franceinfo George Eddy, la "voix" du basket en France qui a commenté des centaines de matchs sur Canal +. Mais selon lui, le véritable "intérêt" du match de ce soir, "c'est de voir de près Giannis Antetokounmpo", la star de Milwaukee, "qui est le meilleur joueur du monde" et "le Michael Jordan d'aujourd'hui".

franceinfo : Êtes-vous heureux qu'un match de NBA se joue enfin à Paris ?

George Eddy : C'est un événement ! C'est une sorte d'aboutissement pour nous tous qui avons travaillé pour promouvoir le basket et la NBA depuis 35 ans maintenant en France. C'est un vrai match de saison régulière avec de l'enjeu. C'est une étape de plus franchie par rapport à l'expansion internationale et la popularité de la NBA dans notre pays. Les organisateurs auraient pu remplir Bercy dix fois. Rien que pour cela c'est l'un des événements sportifs dans notre pays. Il n'y a pas beaucoup de sports qui peuvent se targuer de remplir Bercy dix fois par rapport aux demandeurs de billets.

Est-ce un test ce vendredi pour l'implantation de la NBA en France ?

Je pense que le test est déjà réussi parce que la salle est pleine et qu'avec le prix exorbitant des billets [rien à moins de 315 euros pendant la session de janvier] les organisateurs ont réalisé un chiffre d'affaires colossal. Mais c'est un sport-spectacle qui coûte cher, les joueurs coûtent cher, les infrastructures, les voyages, aussi... Londres a déjà eu neuf matchs de NBA grâce à une salle bâtie en 2012. Ici, c'est le premier pour nous, mais j'espère que c'est le premier d'une très longue série.

Avez-vous un pronostic pour ce soir ?

Normalement, Milwaukee va détruire Charlotte, parce que Milwaukee a la meilleure attaque de la NBA et que Charlotte est l'une des équipes les plus faibles. Mais l'intérêt du match, c'est de voir de près [le basketteur grec de Milwaukee] Giannis Antetokounmpo, qui est le meilleur joueur du monde. C'est un athlète unique, comme Michael Jordan l'a été à son époque. C'est le Jordan d'aujourd'hui, on peut le dire. Rien que pour le voir, ça vaut le prix des places et du déplacement.