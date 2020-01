Des rues d’Athènes aux parquets de la NBA, la star des Bucks Giannis Antetokounmpo joue vendredi soir à Paris

Les Milwaukee Bucks du joueur grec affrontent les Charlotte Hornets vendredi soir à Paris. Pour la première fois de l’histoire, un match de saison régulière de NBA va avoir lieu sur le sol français.

La NBA investit Paris et dans ses bagages, elle a amené sa nouvelle étoile : Giannis Antetokounmpo. "C'est un joueur unique ! Et je pense que ce n'est que le début", explique Tony Parker qui a brillé pendant de longues saisons dans la ligue américaine de basket et qui est sous le charme du joueur grec.

Pour la première fois de l'histoire, un match de NBA se dispute en France. La rencontre doit se dérouler vendredi 24 janvier sur le parquet de l'AccorHotels Arena de Paris. La franchise des Charlotte Hornets du Français Nicolas Batum est opposée aux Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo. Un joueur au destin digne d'un conte de fée.

Élu meilleur joueur de la NBA

L'histoire a de quoi séduire les scénaristes d’Hollywood. Celle de cet adolescent qui, avec son frère, vendait des bibelots aux touristes dans les rues d'Athènes avant de devenir l'une des stars du basket mondial. Fils d'immigrés nigérians, Giannis Antetokounmpo est né dans la banlieue d'Athènes. La famille sans papiers a du mal à boucler ses fins de mois.

Mais sur les terrains de basket, le jeune Giannis resplendit. Sa réputation grandit. Repéré par les recruteurs de la NBA, il signe à 19 ans un contrat avec les Bucks de Milwaukee. Six ans plus tard, il est devenu un joueur phare du championnat. "Je pense qu'il peut encore monter très, très haut une fois qu'il va devenir régulier avec son tir extérieur, indique Tony Parker. Mais c'est déjà impressionnant pour son âge."

Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui ont la capacité de se déplacer comme il fait. C'est pour ça que ça le rend unique. Il est dur à arrêter.Tony Parkerà franceinfo

Giannis Antetokounmpo a été élu meilleur joueur de la ligue nord-américaine la saison dernière et dans son sillage, les Milwaukee Bucks impressionnent. Ils présentent actuellement le meilleur bilan de toute la NBA.