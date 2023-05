Euroligue : Monaco s'offre le Maccabi Tel-Aviv et rejoint les demi-finales, 26 ans après l'Asvel

La Roca Team est venue à bout de la formation israélienne (97-86), mercredi, et s'est qualifiée pour le dernier carré de la compétition. Une première dans l'histoire du club monégasque.

Un quart de siècle plus tard, le basket français fait son retour au sommet de l'Europe. Devant son public, dans une salle Gaston-Médecin en ébullition, l'AS Monaco a créé l'exploit, mercredi 10 mai, en s'imposant dans son ultime face-à-face contre le Maccabi Tel-Aviv (97-86), lors des quarts de finale de l’Euroligue. Tombée à ce stade de la compétition l'an dernier face à l’Olympiakos, la Roca Team a remporté la série (3-2) et se qualifie pour la première fois de son histoire dans le Final Four (à Kaunas du 19 au 21 mai), 26 ans après l'Asvel.

Désormais parmi les quatre meilleures équipes du Vieux Continent, les Monégasques peuvent même rêver plus loin et espérer faire aussi bien que le Limoges CSP, 30 ans auparavant, seule équipe tricolore de l'histoire sacrée championne d'Europe.