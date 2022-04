Euroligue : Monaco corrige l'Olympiakos et égalise à une victoire partout en quart de finale

Monaco revient dans le match. Les basketteurs de la Roca Team ont retourné une rencontre mal engagée pour s'imposer largement (96-72) sur le parquet de l'Olympiakos, vendredi 22 avril, au Pirée. Grâce à ce succès, ils égalisent à une victoire partout en quarts de finale de l'Euroligue.

.@ASMonaco_Basket claim a famous win in Piraeus as they level the series 1-1! #EveryGameMatters