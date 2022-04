Euroligue : Monaco s'incline chez l'Olympiakos dans le match 1 des quarts de finale

Apprentissage à la dure pour Monaco. La formation du Rocher s'est inclinée logiquement (71-54) lors du premier match des quarts de finale de l'Euroligue sur le parquet de l'Olympiakos, mercredi 20 avril. Les joueurs de Sasa Obradovic n'hypothèquent pas encore leurs chances de qualification, au meilleur des cinq matchs. Mais cette entrée en matière pénible donne le ton face à un habitué des grands rendez-vous européens.

⚔️ Dans un Peace and Friendship Stadium en ébullition, les Roca Boys s’inclinent l’@olympiacosbc et sa défense La #RocaTeam a l’occasion d’égaliser dans cette série dès vendredi, toujours à Athènes pic.twitter.com/Sl0jupJBCT — AS Monaco Basket (@ASMonaco_Basket) April 20, 2022

Le bizuth monégasque n'a pourtant pas démérité en début de match. Efficaces défensivement, les coéquipiers de Mike James ont joué presque contre-nature, alors que l'ASM était la meilleure attaque de la saison régulière. Les visiteurs ont laissé l'Olympiakos à huit petits points après un quart-temps, un petit exploit qui pouvait appeler une nouvelle soirée de belle découverte pour la Roca Team. "On a bien réussi à contrôler le match grâce à une grosse défense dans le premier quart-temps et c'est la seule façon d'avoir une chance de gagner le match ici", remarquait le coach monégasque, Sasa Obradovic.

Mike James muselé, l'attaque monégasque toussote

Mais il n'a pas fallu longtemps à l'équipe grecque pour retrouver son ADN et faire parler son expérience. Fort de joueurs rompus à ces rencontres aussi cruciales en Euroligue comme Kostas Sloukas (10 points, six passes) ou Georgios Printezis (12 points en 13 minutes, meilleur marqueur des siens), l'Olympiakos a dicté sa loi dans un deuxième quart-temps fatal à Monaco : 25-11. Sept points d'écart à la pause.

Les Monégasques ont été enfermés dans la nasse défensive impeccable de leur adversaire, butant sur les centimètres de l'international français Moustapha Fall près du cercle et enchaînant les ballons perdus (18, contre seulement huit à la formation hellène). Mike James a été productif (10 points, six rebonds, quatre passes) mais ces chiffres masquent toute sa peine à être l'habituel maestro de sa formation. "On a donné trop de ballons faciles. On doit être plus intelligents", tranche Sasa Obradovic. Un point à corriger absolument pour conserver ses chances de qualification pour le Final Four intactes.