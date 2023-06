Euro de basket 2023 : objectif or pour les Bleues, cinq billets olympiques à décrocher... Ce qu'il faut savoir avant le début du tournoi

La compétition débute, jeudi, avec quarante rencontres jouées entre Ljubljana (Slovénie) et Tel-Aviv (Israël) pendant dix jours.

Dix jours entre la Slovénie et Israël pour commencer l'été. Non, il ne s'agit pas de votre programme de vacances mais bien de l'Eurobasket 2023. Deux ans après le sacre de la Serbie face aux Bleues, quintuples médaillées d'argent en titre, la compétition fait son retour jeudi 15 juin avant une finale prévue le 25.

Sans la talentueuse arrière Marine Johannès, privée de sélection en raison d'un aller-retour aux Etats-Unis durant la préparation pour des motifs contractuels, et l'ailière Gabby Williams, forfait, l'équipe de France de Jean-Aimé Toupane se présente pourtant à Ljubljana avec des ambitions élevées au moment de défier l'Allemagne pour son entrée en lice.

Le format

À l’instar des trois dernières éditions, l'Eurobasket met aux prises 16 équipes du Vieux Continent réparties en quatre groupes. Si les poules A et B sont programmées à la Menora Mivtachim Arena de Tel-Aviv, les deux autres - dont celle de l'équipe de France - le sont à l'Arena Stozice de Ljubljana. Pour poursuivre leur route et atteindre la phase finale, l'objectif pour toutes les équipes est d'éviter la dernière place.

En remportant leur poule, les quatre vainqueurs seront automatiquement qualifiés pour les quarts de finale, stade de la compétition à partir duquel tous les matchs se déroulent en Slovénie. En revanche, les deuxièmes et les troisièmes de poule passeront par un barrage pour accéder à ces quarts. À noter que les nations éliminées à partir de ce stade joueront des matchs de classement en Israël car cinq tickets pour le tournoi de qualification olympique sont distribués aux cinq meilleures équipes de l'Eurobasket (hormis la France, déjà qualifiée pour Paris 2024).

La France rêve de décrocher enfin l'or

Libérée de cette pression mentale grâce à son statut de pays organisateur des Jeux olympiques, la France a donc l'avantage de pouvoir pleinement se focaliser sur cet événement européen. Championnes en 2001 et 2009, les Bleues rêvent de soulever un troisième trophée après cinq finales perdues d'affilée. Si elles affrontent les Slovènes chez elle, les joueuses tricolores sont largement favorites du groupe C également composé de l'Allemagne, leur premier adversaire, et de la Grande-Bretagne, qu'elles ont balayée, samedi, pour signer leur cinquième victoire en autant de matchs de préparation (76-54).

De quoi faire le plein de confiance puisqu'elles ont aussi pris leur revanche, en matchs de préparation, contre la Chine, qui les avait éliminées en quart de finale du Mondial fin 2022 avant d'atteindre la finale, mais également contre la Serbie, championne d'Europe en titre. Pour cet Euro, le coach Jean-Aimé Toupane a renouvelé de moitié son équipe par rapport à la dernière Coupe du monde. Un groupe de 12 Françaises à la moyenne d'âge assez jeune (26 ans et 3 mois). Si les 219 sélections de Sandrine Gruda pèsent lourd, Marie-Paule Foppossi (25 ans) et la jeune Leïla Lacan (19 ans) disputent quant à elles leur première compétition internationale.

L'Espagne en favorite, la Belgique en embuscade, la Serbie défend son titre

Derrière les Bleues, trois autres équipes peuvent prétendre à la couronne européenne. Si la Serbie s'est inclinée à deux reprises ces dernières semaines sans trouver la solution contre les Françaises, "il ne faut pas enterrer un champion sortant", note Yannick Souvré, ancienne joueuse de l'équipe de France et désormais directrice de la Ligue féminine de basket. "Les nations ont certes eu très peu de temps pour se préparer mais on ignore si elles n'en ont pas gardé un peu sous le pied".

Reste la Belgique, menée par la pivot Emma Meessema, qui vient de remporter une cinquième Euroligue avec Fenerbahce, et la meneuse de l'ASVEL Julie Allemand. "Ce sont des filles qui arrivent à une grande maturité mais elles ont perdu quelques joueuses récemment donc je dirais que les Espagnoles avec leur grinta et leur réservoir intarissable sont favorites", détaille l'ex-internationale. Septièmes de l'Euro 2021 et non qualifiées pour la dernière Coupe du monde, les Ibères ont une revanche à prendre pour assumer leur statut de première nation européenne au classement FIBA. Si les deux équipes terminent en tête de leurs poules, la France pourrait d'ailleurs les affronter en finale.