Euro de basket 2023 : chercheuse d'or, l'équipe de France vise le bronze pour "atténuer sa déception"

Opposées à la Hongrie dans le match pour la troisième place, dimanche, les Bleues tenteront de décrocher une huitième médaille européenne consécutive, à défaut d'un troisième titre continental.

À peine les joueuses françaises et belges étaient-elles rentrées aux vestiaires que le comité d'organisation de l'Eurobasket s'activait sur le parquet de l'Arena Stozice de Ljubljana (Slovénie) pour répéter la cérémonie protocolaire du podium. Défaite par la Belgique (67-63) en demi-finales, samedi, l'équipe de France sait déjà qu'elle ne pourra pas s'y installer aux deux premières marches. Elle espère tout de même se hisser aux côtés de son bourreau et de l'Espagne avec la médaille de bronze autour du cou. Il faudra, pour cela, se défaire de la Hongrie (17 heures sur France 4 et france.tv) lors de la petite finale.

Ce n'était pas l'objectif annoncé de cette sélection tricolore. Avant la compétition, et lors de chaque point presse au fil de celle-ci, le staff et les joueuses ont affiché haut et fort leur ambition d'un troisième sacre européen après 2001 et 2009. "Bien sûr, c'est une déception par rapport à ce que l'on visait, mais c'est le sport, ne s'est pas caché Jean-Aimé Toupane en conférence de presse. Donc on va essayer de regarder devant et de remporter ce match pour la troisième place." Un échec d'autant plus retentissant que la finale n'a plus échappé aux Bleues depuis 2011, soit lors des cinq dernières éditions.

Viser une huitième médaille consécutive à l'Eurobasket

À défaut, il est une autre série que les Françaises voudront poursuivre : en cas de victoire, dimanche, elles décrocheraient une huitième médaille continentale de rang. "Le bronze viendrait forcément atténuer la déception, a poursuivi le sélectionneur. Demain (dimanche), on joue notre médaille d'or parce que, finir sur le podium, resterait un résultat positif et satisfaisant pour nous, pour la fédération, pour tout le monde." Un avis partagé par Sarah Michel, la capitaine des Bleues : "Une médaille de bronze peut avoir un bon goût, ça récompensera ce groupe qui se donne depuis un mois et qui a du cœur. C'est tout le mal que je nous souhaite, de finir sur la meilleure note possible parce qu'on le mérite."

C'est seulement le deuxième match pour la troisième place d'un Eurobasket que joueront les Tricolores. En 2011, elles s'étaient imposées face à la République tchèque (63-56). L'opposition face à la Hongrie devrait être moins relevée que face à la Belgique. Nation compétitive du basket international dans les années 1950 puis 1980 (deux médailles d'argent et cinq de bronze au championnat d'Europe), avant de tomber dans l'anonymat, elle était l'invitée surprise du dernier carré à la faveur de sa courte victoire contre les Tchèques en quarts de finale (62-61).

"Une grosse bataille"

Pour leur première demi-finale depuis 1997, les Magyars ont fait douter les Ibères d'une grande Alba Torrens (27 points) jusque dans les derniers instants (69-60) malgré 24 ballons perdus. "De ce que j'ai vu ce soir face à l'Espagne, c'est une bonne équipe, a prévenu Jean-Aimé Toupane en conférence de presse malgré le statut de favorites des Françaises. Comme nous, quand vous perdez en demi-finales, vous voulez réagir donc ce sera une grosse bataille."

"On veut aller chercher une médaille, je pense qu'on le mérite. On est une équipe solide et on se doit d'aller la chercher", a clamé Alexia Chartereau au micro de France Télévisions. Les jambes seront certainement aussi lourdes que les têtes au moment de pénétrer, à nouveau, sur le parquet de l'Arena Stozice, moins de 19 heures seulement après le buzzer final de cette intense demi-finale malheureuse. D'autant plus que le sommeil a dû être long à trouver.