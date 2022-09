DIRECT. Finale de l'Eurobasket : l'équipe de France à la conquête d'un deuxième titre de championne d'Europe face à l'Espagne

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BASKET

: Pour le plaisir, et pour faire monter la pression, il est grand temps de se replonger dans les archives. La fédération française de basket a diffusé un très joli clip, hier, qui reprend les grandes heures des affrontements entre la France et l'Espagne.

Richard Dacoury, ancien international français de basket, livre ses impressions avant la finale de l'Euro entre la France et l'Espagne (20h30). Et vous, votre pronostic ?

Défi ultime face à l'ennemi intime, la finale de l'Euro face à l'Espagne ce soir peut sacrer les basketteurs français pour la deuxième fois de leur histoire, neuf ans après un premier titre.

: Bonjour , merci pour votre question. Ce soir, c'est M6 qui diffuse le match des bleus à partir de 20h30 !

: Bonjour, Le match est il retransmis à la télé ?Bon dimanche !

: Face à l'Espagne en finale de l'Eurobasket 2022, ce soir, les Bleus vont vouloir s’inscrire dans les pas de leurs glorieux aînés : la bande de Tony Parker, qui avait décroché le titre européen en 2013 en Slovénie. De cette époque, il ne reste plus qu’un seul rescapé : Thomas Heurtel. Les onze autres joueurs n’ont pas encore goûté à ce bonheur en or.

Il est 9h, voici les principaux titres de l'actualité :



Défi ultime face à l'ennemi intime, la finale de l'Euro face à l'Espagne ce soir peut sacrer les basketteurs français pour la deuxième fois de leur histoire, neuf ans après un premier titre.



Un homme a été retrouvé mort en Guadeloupe après le passage de la tempête tropicale Fiona. La vigilance orange aux pluies et aux orages est toujours en vigueur.



Nouveau nom, nouvelle direction, et un saut dans l'inconnu : La République en marche est hier officiellement devenue "Renaissance", selon les résultats d'un vote dévoilés en congrès.





