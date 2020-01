Des joueurs du club de basket américain Milwaukee Bucks visitent le Parc des Princes

Cinq joueurs des Milwaukee Bucks, l'équipe qui détient le plus de victoires en championnat de NBA, aux Etats-Unis, ont visité le célèbre stade, à quelques jours de la NBA Paris Game.

C'est une visite insolite qui s'est tenue mercredi 22 janvier au Parc des Princes et à laquelle a assisté un reporter de franceinfo : la visite de cinq joueurs des Milwaukee Bucks, l'équipe qui détient le plus de victoires actuellement dans le championnat de basket américain.

Séances photos et jongles sur la pelouse

Pendant trois quarts d'heure, la star des Bucks et MVP de la saison passée, Giánnis Antetokoúnmpo, son frère Thanásis Antetokoúnmpo, Cameron Reynolds, Pat Connaugton et Donte DiVincenzo ont ainsi visité les vestiaires des joueurs du club de football parisien, ils ont passé quelques temps sur le bord du terrain pour des séances photos et jongles. Ils ont ensuite remis un maillot dédicacé au dirigeant du PSG.

Une visite quelques jours avant la NBA Paris Game, avec vendredi 24 janvier un match entre les Milwaukee Bucks et les Charlotte Hornets du Français Nicolas Batum. L'aillier des Hornets, fan du PSG, va sûrement rencontrer jeudi 23 janvier quelques joueurs parisiens. Plusieurs joueurs du PSG sont attendus à la NBA Paris Game vendredi : Neymar, Verratti et Kylian Mbappé.