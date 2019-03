Basket : un premier match de saison régulière de NBA sera organisé à Paris en janvier 2020 entre Charlotte et Milwaukee

Londres était jusqu'à présent l'unique ville européenne à recevoir ce type de matchs délocalisés.

La NBA débarque en France. Paris accueillera le 24 janvier 2020 son premier match de la ligue de basket américain NBA en saison régulière entre les Charlotte Hornets de Tony Parker et Nicolas Batum et les Milwaukee Bucks, meilleure équipe actuelle emmenée par le phénomène Giannis Antetokounmpo. Londres était jusqu'à présent l'unique ville européenne à recevoir ce type de matchs.

Le retour d’un match de la NBA à #Paris, après 10 ans d’absence, est une véritable victoire pour notre ville. C’est le fruit d’un engagement de chaque instant, avec toute mon équipe, le @Paris_Basket et l’ensemble des clubs sportifs parisiens. https://t.co/i3cb53iAan — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) 28 mars 2019

Paris a déjà accueilli des matchs d'avant-saison de NBA dans les années 1990 et 2000, mais aucune rencontre de saison régulière. Depuis trois décennies, la NBA organise des rencontres de saison régulière en dehors des Etats-Unis et du Canada, avec une première à Tokyo le 2 novembre 1990. Le Japon, le Royaume-Uni et le Mexique sont les seuls pays à avoir organisé ce que la NBA appelle les "Global Games".

Michael Jordan réagit

La salle de Paris-Bercy, dont la capacité est de 15 000 places, sera le site hôte du basket pour les Jeux olympiques en 2024. En 1999, la finale du Championnat d'Europe masculin de basket s'était aussi déroulée à Bercy.

"Les Charlotte Hornets sont fiers de pouvoir participer au premier match de saison régulière de l'histoire organisé à Paris, s'est réjoui le légendaire Michael Jordan, propriétaire et président de Charlotte. J'ai vu directement, pour avoir joué des matches de préparation en France, la passion des supporters français pour la NBA."