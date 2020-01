Dakar 2020 : l'Espagnol Carlos Sainz (Mini) remporte la course pour la troisième fois

L'Espagnol Carlos Sainz (Mini) a remporté le Dakar 2020, vendredi 17 janvier, en Arabie saoudite. Vainqueur de quatre étapes, Sainz devance le tenant du titre, le Qatarien Nasser al-Attiyah (Toyota), de 6 min 21 sec et le Français Stéphane Peterhansel (Mini) de 9 min 58 sec.

Carlos Sainz, qui partait pourtant avec du retard, est parvenu à faire la différence lors de cette 12e étape, amputée de plus de 200 kilomètres de spéciale à cause de travaux de gazoducs sur l'itinéraire. A 57 ans, l'Espagnol remporte ainsi la course automobile pour la troisième fois, après ses titres de 2010 et 2018.

Carlos Sainz is set to claim his 3rd overall victory on the world's toughest and biggest rally!



He still needs to cover the @qiddiya Grand Prix and reach the finish podium to take the



A.S.O. / C. Lopez pic.twitter.com/A5q78psHaM