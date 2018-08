Michael Schumacher va quitter son domicile suisse pour l'Espagne

L'état de santé de l'ancien pilote, victime d'un grave accident de ski en 2013, reste très secret.

Alors qu'il avait passé plus de quatre ans dans sa résidence de Gland en Suisse, Michael Schumacher va bientôt s'installer à Andratx, sur l'île espagnole de Majorque, révèle l'hebdomadaire suisse L'Illustré, mercredi 15 août. Le champion de Formule 1, lourdement handicapé après un accident de ski, n'est plus apparu en public depuis, et on sait peu de choses de son état de santé.

Le 30 décembre 2013, Michael Schumacher avait gravement chuté alors qu'il skiait dans un secteur hors-piste à Méribel (Savoie). Victime d'une hémorragie cérébrale, il n'était sorti du coma qu'en juin 2014, et s'était alors installé en Suisse, où il réside depuis. En 2016, son avocat affirmait à la justice que l'ex-pilote était incapable de marcher ou même de se tenir debout. "Il se bat", expliquait son ami Jean Todt en 2017.

Son épouse à acheté pour sa famille une vaste propriété à Majorque, évaluée à plus de 30 millions d'euros et qualifiée de "véritable bunker à l'abri des regards" par L'Illustré. Elle appartenait au président du Real Madrid, Florentino Perez. C'est la première fois que Michael Schumacher sortira de Suisse depuis 2014, mais l'hebdomadaire explique ne pas savoir si cette installation en Espagne est temporaire ou permanente.