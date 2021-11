WRC : Elfyn Evans finit la première journée un souffle devant Sébastien Ogier au rallye de Monza

Le pilote français Sébastien Ogier, septuple champion du monde, en tête du classement du WRC cette saison, vise un nouveau titre à Monza pour la dernière course de l'année. Pour décrocher une huitième couronne mondiale, le Français doit terminer sur le podium, lors de ce rallye de Monza, utlime manche de la saison.

Leader de la course tout au long de la première journée d'épreuves, vendredi 19 novembre, le pilote Toyota a fini par céder la tête à son coéquipier et grand rival pour le championnat, Elfyn Evans. Le Britannique a pris les commandes à l'issue de la 5e spéciale pour 1"3, et a conservé cette position à l'issue de la 6e spéciale. A l'issue de la journée, il est donc leader avec 1"4 d'avance sur Ogier. Un souffle, une miette. Derrière, Thierry Neuville (Hyundai), est à 21"5, Dani Sordo (Huyndai) à 28"2. La concurrence est déjà très loin.

Pour rappel, ce rallye de Monza remplace celui du Japon, annulé pour des raisons sanitaires et prévu intialement pour clôturer la saison.