WRC : Thierry Neuville remporte le rallye d’Espagne, Sébastien Ogier pas encore sacré champion du monde

Thierry Neuville a été le plus rapide sur les routes d’Espagne pour remporter la onzième manche de la saison, dimanche 17 octobre. Le pilote Hyundai a dominé ses adversaires tout le week-end, prenant la tête dès la fin de la première journée vendredi, à l’issue de la 5e spéciale, pour ne plus la lâcher.

Après 17 spéciales sur l'asphalte, et malgré un petit problème technique avant le départ de la Power Stage, le Belge finit avec 24''1 d’avance sur le Gallois Elfyn Evans et sa Toyota. L’Espagnol Dani Sordo (+35''3) complète le podium, au volant d’une autre Hyundai.

Une finale à Monza

Le Français Sébastien Ogier (Toyota), plus en retrait, s’était pourtant longtemps accroché à la troisième place. Il l'a cédée à Dani Sordo, le local de l’étape, juste avant les dernières spéciales de dimanche. Sébastien Ogier termine finalement 4e (+42''1). Le jeune Kalle Rovanperä (Toyota), 20 ans, ferme la marche du top 5 (+1'31''8).

Le principal adversaire du Français au classement général, Elfyn Evans, a assuré tout le week-end pour ne pas perdre le contact. Avec son copilote Scott Martin, ils reprennent sept points à la paire Ogier-Ingrassia (six au classement de la course et un bonus grâce à la Power Stage) et ne comptent plus que 17 unités de retard. Le titre se jouera donc lors de la dernière manche de la saison, au rallye de Monza, du 19 au 21 novembre, où 30 points seront distribués.