DIRECT. WRC : Neuville accroît son avance, Ogier toujours troisième... Suivez la deuxième journée du rallye d'Espagne

Thierry Neuville a parfaitement débuté la journée de samedi et occupe toujours la tête devant Elfyn Evans et Sébastien Ogier.

Après la première journée, le rallye d'Espagne se poursuit samedi 16 octobre avec sept spéciales au programme pour un total de 117,45 km chronométrés. Le supsense est toujours intact entre Sébastien Ogier et Elfyn Evans pour le titre mondial, le Français devancant le Finlandais de 24 points au championnat.

Thierry Neuville (Hyundai), qui n'est plus en course pour le sacre, occupe pour l'instant la tête de la course. Le Belge compte 0,7 seconde d'avance sur Elfyn Evans (Toyota) et 19,4 sur Sébastien Ogier (Toyota). Il restera ensuite quatre spéciales dimanche. La dernière manche de la saison se tiendra à Monza (Italie) du 19 au 21 novembre.