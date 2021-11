Grand Prix du Mexique : Max Verstappen, impérial devant Lewis Hamilton, s'échappe au championnat du monde

Le Néerlandais, auteur d'un départ parfait, a maîtrisé la course de bout en bout dimanche à Mexico, à l'issue de laquelle Pierre Gasly finit 4e. Verstappent possède désormais 19 points d'avance sur le pilote Mercedes.

Il avait annoncé qu'il repartirait du Mexique, dimanche 7 novembre, avec plus de points d'avance qu'en y arrivant. Habitué à ces formules bravaches, Max Verstappen ne mentait pas, quand bien même la séance de qualifications ne plaidait pas en la faveur de la prophétie batave.

Mais le pilote Red Bull savait peut-être qu'il réaliserait le départ parfait, celui dont tous les pilotes rêvent, celui qui lui permettrait, au bout du premier virage, de gommer les deux Mercedes devant lui sur la grille. Dès lors, sur une monoplace galvanisée par l'altitude mexicaine, il n'avait plus qu'à se lancer dans un cavalier seul.

Bottas, le coup du sombre héros

Verstappen, dans son échappée, recevait pourtant un coup de pouce de la part d'un héros aussi inattendu que malheureux : Valtteri Bottas, le poleman, savonnait au départ puis s'accrochait avec Daniel Ricciardo, laissant Lewis Hamilton entre les deux mâchoires des Red Bull.

En l'espace de quelques secondes, les premières d'un Grand prix finalement monotone par la suite, le rapport de force avait complètement changé. En position idéale à l'extinction des feux, Mercedes venait de perdre gros, très gros, et le regard noir charbon de Toto Wolff, dans le stand de la firme à l'étoile, promettait les gémonies à son pilote finlandais...

L'intervention de la safety car, quelques instants plus tard après un accrochage entre Mick Schumacher et Yuki Tsunoda, pas plus que le dépassement des retardataires ou les passages aux stands ne changeaient une donne immuable : la monoplace de Verstappen était tout simplement au dessus du lot.

Sergio Perez enflamme le public

Le bouillant public mexicain, lui, trouvait tout de même matière à s'enflammer avec la 3e place de l'idole nationale, Sergio Perez, qui venait chatouiller Hamilton dans les derniers tours. Mais, solide, le septuple champion du monde parvenait à préserver cette seconde place qui lui permet de sauver les meubles. Il faudra néanmoins en faire plus, dans une semaine au Brésil, pour espérer briguer une huitième couronne mondiale.

Loin derrière ce trio, Pierre Gasly signait une belle et solitaire 4e place, après avoir passé presque la totalité de la course sans personne devant ni dans les rétros. Loin devant le Français, Max Verstappen signait sa troisième victoire au Mexique, la 19e de sa carrière, et qui le rapproche très sérieusement d'un premier titre de champion du monde.