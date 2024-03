MotoGP : intouchable, Francesco Bagnaia remporte le premier GP de la saison au Qatar, les Français Quartararo et Zarco hors du top 10

Le double champion du monde italien a survolé la première course de la saison, à Losail, au terme d'un cavalier seul. Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo n'ont pas pu se mêler à la bagarre pour les premières places.

Il y a Francesco Bagnaia et les autres. C'est en tout cas l'impression laissée par l'Italien après le premier Grand Prix de la saison, dimanche 10 mars, à Losail (Qatar). Le double champion du monde en titre, en course pour un triplé qui le rapprocherait des plus grands, n'a laissé aucune chance à la concurrence en frappant très fort d'entrée de jeu.

Le pilote Ducati, qui possède incontestablement la meilleure moto du plateau, a profité d'un départ extrêmement agressif pour prendre les commandes, dès le premier tour, alors qu'il était parti en 5e position. Irrésistible, l'Italien a progressivement accentué son avance en gérant parfaitement ses pneumatiques pour signer une incontestable 19e victoire en MotoGP.

Il a devancé le Sud-Africain Brad Binder (KTM) et les Ducati des Espagnols Jorge Martin, parti en pole position, et Marc Marquez, enfin de retour au plus haut niveau. Les Français Fabio Quartararo (11e) et Johann Zarco (12e), partis de trop loin sur la grille pour espérer jouer les premiers rôles, devront attendre la prochaine course, le 24 mars au Portugal, pour espérer briller davantage.