MotoGP : Fabio Quartararo, 4e temps, avec Johann Zarco en deuxième ligne au GP de France, la pole pour Francesco Bagnaia

Pas de troisième pole position consécutive pour Fabio Quartararo (Yamaha). Après l'avoir décroché en 2020 et en 2021 sur le circuit du Mans, l'actuel leader au classement du championnat du monde n'a pas réitéré cette performance, samedi 14 mai, en terminant quatrième des qualifications dominées par Francesco Bagnaia (Ducati). Johann Zarco (Ducati), sixième, accompagnera son compatriote dimanche sur la deuxième ligne de la grille de départ. Les deux Français tenteront d'écrire l'histoire pour devenir le premier Français à remporter le Grand Prix de France en MotoGP.

Vers un duel Quartararo-Bagnaia pour le titre mondial ?

Le plus rapide après le premier run, Fabio Quartararo n’a pas assez amélioré son temps sur la suite de la qualification, et a vu Pecco Bagnaia, Jack Miller et Aleix Espargaro faire mieux que lui. L’Italien a impressionné en prenant le record du circuit, propriété de Johann Zarco depuis quelques heures, et la troisième séance d'essais libres de la matinée. Malheureusement, le Cannois n’a pas su retrouver les ingrédients pour signer la quatorzième pole de sa carrière. Il a néanmoins réussi à accrocher la deuxième ligne, grâce au sixième temps. L'envol sera crucial.

Leader au classement général devant Aleix Espargaro, Fabio Quartararo aura un œil attentif au départ sur l’Espagnol qui le précède. Après un début de saison compliqué, Bagnaia semble totalement rentré dans sa saison après sa pole position et sa victoire lors du dernier Grand Prix à Jerez (Espagne). L’Italien pointe à 33 points du Français qui, devant son public, serait bien inspiré de ne pas le laisser revenir dans la lutte pour le titre de champion du monde.