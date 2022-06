MotoGP : Fabio Quartarao en première ligne, Francesco Bagnaia en pole du Grand Prix des Pays-Bas

Fabio Quartararo continue d'impressionner. Le pilote français Yamaha a une nouvelle fois assuré sa place en première ligne, samedi 25 juin, pour le Grand Prix des Pays-Bas. Il est devancé par Francesco Bagnaia (Ducati), un de ses rivaux au championnat du monde, pour 116 centièmes. Jorge Matin (Ducati) complète la première ligne, en troisième position. La qualification a été plus compliquée pour l'autre Français, Johann Zarco, qui partira 7e sur la grille de départ.

Dans la cathédrale de la vitesse d’Assen, Bagnaia et Quartararo ont vite enchaîné les tours rapides pour faire tomber les records de la piste. Et à ce petit jeu, l'Italien s'est vite montré injouable (1'31''504) pour décrocher sa deuxième pole position en autant de courses.

"J'ai tout donné, je n'ai fait aucune erreur, le tour était extraordinaire", a réagi Quartararo, satisfait de sa 2e place, juste après être descendu de moto. "Je pense qu'on peut faire une bonne course demain avec un bon rythme, c'est l'objectif."

Sous un temps couvert et humide, avec quelques gouttes de pluie tombées sur certains virages, Johann Zarco a eu plus de mal à trouver du rythme. Le top 6 hors d'atteinte, le pilote Ducati a dû se contenter du 7e chrono. Il tentera de remonter au classement après le départ de la course, qui sera donné dimanche à 14 heures.