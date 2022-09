MotoGP : Enea Bastianini s'impose en Aragon, Fabio Quartararo victime d'une violente chute dès le premier tour

Enea Bastianini retrouve le goût de la victoire. Quatre mois après avoir levé les bras pour la dernière fois, le jeune pilote italien a remporté le Grand Prix d'Aragon sur le circuit de Motorland, dimanche 18 septembre.

Longtemps calé dans les échappements de Francesco Bagnaia, Bastianini a dépassé le pilote Ducati dans le dernier tour pour s'adjuger son quatrième succès de la saison. Deuxième, Bagnaia revient à 10 points de Fabio Quartararo, victime d'une violente chute dans le premier tour de la course, au classement des pilotes.

Quartararo n'avance plus

Les coups durs s’enchaînent pour le champion du monde en titre français. Poussé dans ses retranchements par ses concurrents, plus victorieux depuis trois mois, Quartararo était revenu de loin en qualifications pour s’élancer en sixième position sur la grille. Mais tout s’est arrêté dès le premier tour de course sur la piste du circuit Motorland dimanche, quand il est venu toucher l’arrière de la moto du revenant Marc Marquez.

Un mauvais contact qui l’a projeté à terre, où il a été percuté par sa propre moto, et acté son deuxième abandon de la saison. La moto de l'Espagnol, qui signait son grand retour, n'a pas non plus résisté au choc. Il a lui aussi dû stopper sa course prématurément.

OHHH ! Énorme chute de Fabio Quartararo, qui reste sur le côté de la piste.

Avant que Nakagami ne tombe. Les 2 pilotes sont OK ✅



Quel début de course ! #AragonGP | #MotoGP pic.twitter.com/yQXgoeiUKk — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) September 18, 2022

Loin des malheurs de Quartararo, Enea Bastianini a signé le bon coup du jour. Troisième sur la ligne, le pilote Gresini est vite revenu sur le poleman Francesco Bagnaia, et s’est armé de patience pour finalement le dépasser dans le dernier tour de course. Il signe ainsi son premier succès depuis le Grand Prix de France en mai. Longtemps auteur de la course parfaite, Bagnaia (Ducati) voit sa série de succès s’arrêter là, mais continue de grignoter son retard sur Quartararo, sur qui il ne compte plus que 10 points de retard au classement des pilotes.

Troisième sous le drapeau à damier, Aleix Espargaro (Aprilia) retrouve le podium après sept courses sans monter sur la boîte. Cinquième au départ, Johann Zarco a vécu un Grand Prix difficile et termine huitième. Le paddock a désormais rendez-vous au Japon, à Motegi, pour la 16e épreuve de la saison, le week-end prochain.