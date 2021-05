GP d'Italie : Quartararo en pole position, Zarco 3e temps en MotoGP, grosse chute de Dupasquier en Moto3

Fabio Quartararo (Yamaha) a réalisé la pole position du Grand Prix d'Italie au Mugello, samedi 29 mai 2021. Un temps canon et une place idéale pour débuter la course dimanche.

Il était à son aise toute la journée. Deuxième temps de la 3e séance d'essais libres qui lui ouvrait les portes de la Q2 directement, Fabio Quartararo (Yamaha) a confirmé dans l'après-midi. Le pilote français a tout simplement pulvérisé le record de la piste du Mugello, pour s'emparer avec maestria de la pole position. La 14e de sa carrière, la 4e consécutive.

Le Français assume de plus en plus son statut de leader du championnat. Et derrière lui, Johann Zarco en profite également. L'autre pilote français, sur sa Ducati, a décroché le troisième temps des qualifications lors d'un dernier "run" impressionnant. Entre les deux, Francesco Bagnaia (Ducati), très performant également tout au long des essais. De grands sourires qui ont remplacé des visages fermés et marqués sur le circuit du Mugello.

Grosse chute de Dupasquier

Car lors de la 4e séance d'essais libres en Moto3, un énorme accident a eu lieu sur la piste. Pendant de longues minutes, les secours sont restés à même l'asphalte, pour secourir Jason Dupasquier. Alors que la séance de Moto3 touchait à sa fin, le Suisse, au guidon de sa KTM, a été victime d'un gros accident. Le Japonais Ayumu Sasaki (KTM) et Jeremy Alcoba (Honda) ont été impliqués dans cet accident spectaculaire, mais s'en sont sortis sans dommage.

Le Suisse Jason Dupasquier au guidon de sa KTM, dans la catégorie Moto3 sur le circui du Mugello. (GIGI SOLDANO / DPPI / AFP)

Selon les images diffusées à la télévision, Dupasquier a chuté et a semblé être touché par une moto avant de glisser sur l'asphalte, apparemment inanimé. Au bout de vingt minutes, l'hélicoptère des secours s'est posé sur la piste pour prendre en charge le pilote suisse et l'évacuer vers un hôpital de Florence.