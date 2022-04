DIRECT. MotoGP : Quartararo en tête devant Zarco... Suivez le Grand Prix du Portugal

Le Français a été le plus rapide en qualifications et s'élancera de la pole position, dimanche en Algarve.

Et si c'était la bonne ? Pour son 89e départ en MotoGP, samedi 23 avril, Johann Zarco espère enfin faire résonner la Marseillaise sur le podium. Avec déjà douze podiums et sept poles à son actif, le Cannois tourne autour depuis un moment, avec notamment quatre deuxième places l'an dernier. Au Portugal, le Français a su dompter une piste s'améliorant à chaque tour pour signer le meilleur temps de la séance de qualifications devant Joan Mir et Aleix Espargaro.

Sur le podium en Indonésie, Zarco vit un début de saison moins flamboyant que l'an dernier : il pointe à la huitième place du classement des pilotes. Fabio Quartararo, le tenant du titre dans la catégorie reine, partira lui en deuxième ligne et espère profiter de la mauvaise qualification d'Enea Bastianini et Alex Rins, les deux premiers au championnat du monde, qui n'ont pas passé la Q1 et s'élanceront loin derrière.