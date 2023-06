Direct MotoGP : Francesco Bagnaia pour enfoncer le clou à domicile, Johann Zarco vise le podium... Suivez le Grand Prix d'Italie

Auteur de la pole-position et vainqueur de la course-sprint la veille, le leader du championnat du monde a tous les voyants au vert pour conforter sa position sur le circuit du Mugello, dimanche.

Qui peut bousculer Francesco Bagnaia ? Sur sa Ducati, l'Italien a repris sa marche en avant, un mois après sa chute au Grand Prix de France, en se montrant le plus rapide durant les qualifications comme lors de la course-sprint sur le circuit du Mugello. Encore favori pour la course de MotoGP, dimanche 11 juin, le Transalpin devra se frotter à ses rivaux, au premier rang desquels Marco Bezzechi (Ducati), son dauphin sur le sprint et au championnat, ou Marc Marquez (Honda), deuxième sur la grille de départ.

Côté tricolore, Johann Zarco (Ducati) a démontré qu'il pouvait jouer un rôle. Parti de la 9e position sur la course sprint, il a fini dans les échappements du troisième, son coéquipier Jorge Martin. Avec 23 tours au programme et une 8e place sur la grille, l'Avignonnais peut rêver d'un troisième podium cette saison, après sa deuxième place en Argentine et sa troisième au Mans. Pour Fabio Quartararo (Yamaha), le défi est plus grand. 15e au départ, il va devoir cravacher. Sur la course sprint, il est resté bloqué aux portes des points (10e).