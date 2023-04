MotoGP : Francesco Bagnaia s'impose et prend la tête du championnat, journée noire pour les Français... Revivez le Grand Prix d'Espagne

Fabio Quartararo, dixième, et Johann Zarco (abandon), sont tous les deux partis à la faute sur la piste de Jerez, dimanche.

On prend les mêmes, et on recommence. Comme samedi sur le sprint, Bagnaia, Miller et Binder ont monopolisé la tête de la course du Grand Prix d'Espagne, dimanche 30 avril. C'est cette fois Francesco Bagnaia (Ducati Pramac), qui a pris le meilleur à Jerez. Il devance les deux pilotes KTM. Très offensif, Binder n'est pas parvenu à doubler l'Italien dans les cinq derniers tours. Miller, vainqueur du sprint samedi, complète le podium. Bagnaia repasse en tête du championnat du monde, et compte désormais 22 points d'avance sur Marco Bezzecchi.

La course a par ailleurs été marquée par la lourde chute de Fabio Quartararo (10e). Parti à la faute dès le premier tour, sa sortie de piste a entraîné un nouveau départ. Déjà décevant samedi, le Français vit une saison cauchemardesque. Journée noire pour l'autre Français engagé dans la course, Johann Zarco (Ducati-Pramac). Parti huitième, le pilote a chuté et a été contraint à l'abandon.