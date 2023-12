Michael Schumacher : 10 ans après l'accident, son état de santé reste le secret le mieux gardé du monde sportif

Il y a 10 ans jour pour jour, le 29 décembre 2013, le pilote de Formule 1 était victime d'un grave accident de ski. Il n'est plus jamais apparu en public depuis, sans qu'on en sache beaucoup plus sur son état de santé.

L'un des secrets le mieux gardé de ces dernières années concerne l'état de santé de Michael Schumacher. Le septuple champion du monde de Formule 1 a connu, le 29 décembre 2013, il y a tout juste 10 ans, un grave accident de ski, sa tête heurtant un rocher. Il était alors en vacances dans la station de Méribel dans les Alpes françaises. Depuis, le pilote allemand, victime d'un grave traumatisme crânien, n'est plus jamais apparu en public.

à lire aussi Formule 1 : Mick Schumacher, troisième du nom après son père et son oncle

A l'époque, le CHU de Grenoble avait déclaré qu'il souffrait d'un "traumatisme crânien grave qui a nécessité immédiatement une intervention neurochirurgicale". Après quatre semaines de coma artificiel, deux opérations chirurgicales, plusieurs mois en salle de réanimation et un passage au centre hospitalier universitaire de Vaud à Lausanne (Suisse), celui qui est surnommé le "Baron Rouge" a regagné son domicile en septembre 2014. Champion le plus titré de l'histoire de la F1, avec sept couronnes, à égalité avec Lewis Hamilton, qui lui a succédé chez Mercedes, Michaël Schumacher, aujourd'hui âgé de 54 ans, a été installé dans un lit médicalisé de la villa familiale en Suisse, à Gland. Sans que l'on en sache toutefois beaucoup plus sur son état de santé et les séquelles cérébrales laissées par l'accident.

En 2019, on apprenait toutefois que le champion du monde allemand de Formule 1 avait été pris en charge à l'hôpital européen Georges-Pompidou à Paris, pour y suivre "un traitement dans le plus grand secret". Un service d'ordre gardait alors la porte du service de réanimation chirurgicale et traumatologique où il est hospitalisé. Fin 2021, un documentaire été diffusé sur Netflix. Et les réponses étaient toujours aussi floues : "Ce qui est privé est privé, comme il l'a toujours dit", déclarait son épouse, Corinna Schumacher, précisant que "Michael nous a toujours protégé et maintenant nous protégeons Michael".

Une communication verrouillée

Les dernières nouvelles de Michael Schumacher proviennent de son frère et elles sont, comme toujours, sibyllines. "Heureusement, les avancées médicales et scientifiques offrent de nombreuses opportunités, même si plus rien n'est comme avant", a confié Ralf Schumacher, il y a quelques jours, au quotidien allemand Bild.

Jean Todt, l'ancien président de la fédération internationale patron du sport automobile et l'un des rares à pouvoir rendre visite à l'Allemand dans sa résidence ultra-protégée, tenait les mêmes propos, le 13 décembre dernier, au journal L'Équipe, évoquant "un Michael différent", mais avec lequel "il avait le privilège de pouvoir partager des moments".

Cette communication du clan Schumacher ne varie pas depuis dix ans. Un silence que certains médias tentent de remplir. Jeudi, Bild expliquait ainsi, sans plus de précisions, que l'on faisait écouter des bruits de voiture à l'ancien pilote, aujourd'hui âgé de 54 ans, pour stimuler son cerveau avec des sons familiers. En avril, un magazine allemand, Die Aktuelle, avait provoqué un tollé en annonçant avoir décroché un entretien avec Michael Schumacher : c'était une fausse interview réalisée avec une intelligence artificielle.