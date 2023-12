Formule 1 : Max Verstappen jugé trop jeune pour la location d'une voiture de sport en vacances

On peut être le meilleur pilote du monde, mais se faire refuser une location de voiture. Le champion de Formule 1 Max Verstappen n'a pas pu prendre place derrière le volant d'une Mercedes AMG GT, lors de vacances au Portugal.

Comme l’a révélé le quotidien britannique The Sun, le pilote RedBull, qui avait réservé quelques tours sur le circuit Autodromo Internacional do Algarve, passe commande pour cette grosse cylindrée qui peut atteindre les 315 km/h, à l'agence Sixt de l’aéroport de Faro, dans le sud du pays. Mais la compagnie de location lui dit non.

Il faut avoir 30 ans

Le triple champion du monde de F1 - et recordman de victoires en une saison - n'a en effet que 26 ans. Or, la politique de l’entreprise Sixt précise bien refuser la location de voitures aussi puissantes au moins de 30 ans. Le groupe de location Sixt à l'origine de cette histoire insolite a confirmé l'information au média anglais The Sun. "Les employés de notre partenaire franchisé au Portugal n’ont uniquement suivi les règles établies pour des raisons d’assurance, indique le groupe, avant de préciser : "Afin de trouver une solution sur place, M. Verstappen a reçu un autre véhicule haut de gamme". Max Verstappen est donc finalement reparti avec une BMW Série 5.

Et dans un dernier clin d'œil, le groupe qui s'offre un coup de pub au passage, glisse toutefois qu'"Il n’y a bien sûr aucun doute sur ses compétences de conduite et son expérience avec des voitures puissantes. À partir d’aujourd’hui, il peut louer la voiture qu’il souhaite chez nous à tout moment."