Grand-Prix de Grande-Bretagne : Hamilton partira devant Verstappen et Bottas pour la première course sprint de F1

Porté par son public, Lewis Hamilton partira en tête de la première course sprint de Formule 1. Le Britannique a été le plus rapide, vendredi 16 juillet, devant Max Verstappen (Red Bull), et son coéquipier Valteri Bottas lors des premières qualifications pour cette épreuve sur le circuit anglais de Silverstone.

Alors que Verstappen, actuel leader du championnat du monde, avait écrasé la concurrence lors des essais libres plus tôt dans la journée, le pilote Mercedes a haussé le ton en qualifications, pour le plus grand plaisir de la centaine de milliers de personnes présentes. Hamilton, deuxième du championnat à 32 points du Néerlandais, n'avait plus réalisé le meilleur temps d'une course depuis le Grand Prix d'Espagne, le 9 mai dernier.

Lewis Hamilton goes fastest in qualifying!



He'll start up front for #F1Sprint on Saturday, with Max Verstappen in P2 and Valtteri Bottas in P3#BritishGP #F1 pic.twitter.com/9pfhR91n4e — Formula 1 (@F1) July 16, 2021

La séance de qualifications a déterminé la grille de départ de la nouvelle épreuve de course sprint de 100 km (17 tours) de samedi - une épreuve qui aura également lieu lors des GP d'Italie à Monza (10-12 septembre) et du Brésil à Interlagos (5-7 novembre).

Les Français Pierre Gasly et Estaban Ocon ont échoué en Q2, respectivement 12e et 13e. À noter également, la belle performance d'un autre Britannique, Georges Russell, qui partira en 8e position (Deuxième participation en Q3 consécutive du pilote Williams).

Pour rappel, la course sprint déterminera la pole position et la grille de départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche 18 juillet.