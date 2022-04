GP d’Emilie-Romagne : Verstappen grille la politesse à Leclerc lors de qualifications chaotiques, Mercedes piégées par la pluie

Max Verstappen est sorti vainqueur de qualifications humides et piégeuses, vendredi 22 avril, et partira en pole position lors de la course sprint du GP d’Emilie-Romagne samedi. Dans des conditions qu’il affectionne, le pilote Red Bull a été plus rapide que Charles Leclerc (Ferrari) entre les cinq drapeaux rouges qui ont émaillé les trois séances.

Verstappen signe sa première pole de la saison et la 14e de sa carrière. La deuxième ligne sera occupée par la McLaren de Norris et la Haas de Magnussen. Les deux Mercedes ont vécu des qualifications cauchemardesques et n’ont pas passé la Q2.

Sans surprise, le circuit Enzo et Dino Ferrari s’est teinté de rouge. A 90 km de Maranello, le fief de la Scuderia, le tracé d’Emilie-Romagne ne pouvait en être autrement. Mais sous une pluie intermittente et capricieuse, le rouge n'était pas seulement en tribunes. Les incidents multiples ont en effet provoqué la sortie de cinq drapeaux rouges sur la piste, un record. Au milieu du chaos, Max Verstappen a surnagé, diabolique sur piste humide, fin tacticien et aussi très chanceux d’avoir pu réaliser un tour presque complet sans interruption.

Verstappen en pole sous drapeau jaune

Contraint de ralentir à cause d’un drapeau jaune, le Néerlandais avait suffisamment de marge pour détrôner Charles Leclerc. Le Monégasque n’a pas eu l’occasion de répliquer puisque Lando Norris a provoqué une dernière interruption à quelques secondes du terme. Leclerc s’assure toutefois une 4e première ligne en autant de qualifications cette saison derrière son rival désigné pour le titre.

Dans ce jeu de chamboule tout, les autres grands gagnants sont Lando Norris et Kevin Magnussen. Ce dernier offre à Haas la meilleure qualification de son histoire et une deuxième ligne détonante. En grand stratège, Fernando Alonso a lui placé son Alpine en 5e position.

Mercedes s'est noyé

Ne cherchez pas les Mercedes, elles sont absentes du top 10 après avoir échoué en Q2, une première depuis 2012. George Russell n'a arraché que le 11e temps, son coéquipier Lewis Hamilton le 13e. La pluie y est pour beaucoup mais l’étoile allemande continue de pâlir depuis le début de la saison…

Sous pression derrière Leclerc, Carlos Sainz a lui aussi subi un arrêt prématuré en s'encastrant dans un mur en Q2 alors qu’il avait signé le deuxième meilleur temps provisoire de la séance.

Du côté des pilotes tricolores, c'est aussi la soupe à la grimace. Pierre Gasly est 17e et Esteban Ocon 19e. Pour ces battus du vendredi, la première des trois courses sprints de la saison sera une belle occasion de remonter sur la grille de départ du GP dimanche. Hamilton l’avait fait au Brésil en novembre dernier, passant de la 20e à la 5e place. Et cette saison, ce format spécial offre des points aux huit premiers.