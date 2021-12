Formule 2 : le Français Théo Pourchaire percuté au départ du Grand prix d'Arabie saoudite

Les images sont impressionnantes et ont provoqué le retard du départ de la course. Théo Pourchaire (ART), jeune pilote français de 18 ans engagé en Formule 2 - l'antichambre de la Formule 1 - a été victime d'un violent accident sur le circuit de Djeddah en Arabie saoudite, dimanche 5 décembre.

Sa monoplace, restée bloquée sur la grille au départ de la course, a été percutée à pleine vitesse par celle d'Enzo Fittipaldi (Charouz), parti derrière lui. Extrait du véhicule et conscient, le Français a été transporté à l'hôpital le plus proche.

Contraint à l’abandon, samedi, lors de la première course du week-end sur le circuit saoudien après une sortie de piste, Pourchaire a cette fois vécu une tout autre mésaventure, bien plus grave. À l’extinction des feux, à 18h05 (heure locale), le Français, parti 3e sur la grille de départ, a vu son moteur lui faire faux bond et sa monoplace est restée immobile. Plusieurs pilotes ont alors réussi à l’éviter au dernier moment. Mais pas Enzo Fittipaldi.

#F2 - Statement: Incident During FIA Formula 2 Feature Race, Jeddahhttps://t.co/IyyT2i7zsy — FIA (@fia) December 5, 2021

Le geste rassurant de Pourchaire aux supporters

Parti en fond de grille, à la 18e place, le véhicule du Brésilien a très violemment percuté l’arrière de la monoplace de Pourchaire. Les commissaires de course ont immédiatement sorti les drapeaux rouges, interrompant temporairement le Grand Prix, les pilotes rejoignant les stands. Pourchaire, 5e au classement des pilotes et toujours en course pour remporter le titre en F2 avant ce week-end de course, a été rapidement pris en charge par les ambulanciers.

Le Français a donc été transporté à l’hôpital le plus proche du circuit de Djeddah en hélicoptère, tout comme Fittipaldi. Extrait de son véhicule, Pourchaire a retiré son casque, conscient, avant d’adresser un geste rassurant aux supporters venus assister à la course. Après 40 minutes d’interruption, cette troisième course du week-end a pu reprendre sur le coup de 18h45 (heure locale), sans le Français, qui passera des examens dans les prochaines heures.