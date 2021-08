Formule 1 - GP de Hongrie : le Français Esteban Ocon s'offre son premier Grand Prix au terme d'une course folle

Le fameux "rendez-vous au premier virage" n'a peut-être jamais aussi bien porté son nom. Avec une grille de départ dominée par les deux Mercedes, le Grand Prix de Hongrie, dimanche 1er août, a marqué les esprits avec un crash sensationnel dès la première courbe sous l'impulsion du Finlandais Valtteri Bottas, qui a provoqué cinq abandons successifs.

Un premier temps fort dans une course au scénario fantastique, qui après un deuxième départ arrêté a profité au Français Esteban Ocon, finalement vainqueur de son premier GP en carrière au volant de son Alpine-Renault, juste devant Sebastian Vettel (Aston Martin) et le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), en mode kamikaze tout au long des 70 tours du Hungaroring.

Rien ne laissait paraître un scénario comme celui-là après des qualifications dominées, samedi, de la tête et des épaules par les Mercedes. Lewis Hamilton, parti en pole position, et sous la pression de Max Verstappen, troisième, est sorti comme unique grand vainqueur du premier virage du Hungaroring. Suite au freinage incontrôlé du Finlandais Valtteri Bottas sur une piste détrempée, un véritable strike s'est produit juste derrière le Britannique.

Une partie de billard s'est alors engagée : la grille de départ s'est retrouvée chamboulée avec un violent choc entre le Britannique Lando Norris (McLaren) et le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull). Cinq abandons consécutifs dont ceux de Valterri Bottas, Charles Leclerc, Lance Stroll et Sergio Perez ont alors provoqué un drapeau rouge et une interruption de 30 minutes. Les prémices d’un deuxième départ encore plus renversant.

Sur un nouveau départ arrêté, le Britannique Lewis Hamilton a fait le choix surprenant de repartir seul en pneus intermédiaires. Tous les autres pilotes ont pris la décision de se lancer depuis la voie des stands avec des pneus secs sur une piste et un temps devenus ensoleillés. Une stratégie payante pour l’inattendu Esteban Ocon, huitième du premier départ, et qui a attendu le retour aux stands précipité du sextuple champion du monde pour prendre la tête de la course. Dans ce jeu de poker, le Tricolore au volant de son Alpine-Renault a subi la pression constante de l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin).

Derrière, Max Verstappen, en tête du championnat du monde et reparti treizième, n’a pas pu jouer un rôle décisif en raison d’une monoplace encore bien endommagée. Tout le contraire de Lewis Hamilton, qui a amorcé une remontée à la recherche du temps perdu. Bien aidé par son coéquipier espagnol, Fernando Alonso, qui a longtemps bloqué le Britannique derrière ses roues, Esteban Ocon a ensuite résisté jusqu’au dernier tour aux tentatives répétées du quadruple champion du monde allemand, Sebastian Vettel. Hamilton, qui a finalement doublé l’Espagnol Carlos Sainz dans les derniers tours, a arraché le podium. La centième victoire en Formule 1 attendra.

