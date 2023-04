F1 : Max Verstappen s'offre la pole position du Grand Prix d'Australie devant les Mercedes, Fernando Alonso quatrième

Le pilote néerlandais a pris la première place des qualifications, samedi, devant les Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Max Verstappen indéboulonnable. Le pilote néerlandais de Red Bull n'a pas fait dans la dentelle lors des qualifications du Grand Prix d'Australie, samedi 1er avril. Juste avant que la pluie ne s'abatte sur le circuit d'Albert Park à Melbourne, il s'est ainsi octroyé la pole position, sa 22e en carrière, pour dimanche, devant les deux Mercedes de George Russell et Lewis Hamilton.

Le double champion du monde signe ainsi sa deuxième pole de la saison après celle décrochée à Bahreïn lors du GP inaugural. Il s'agit surtout d'une belle journée pour Red Bull, puisque l'écurie signe sa première pole en Australie depuis dix ans, et continue sur sa lancée de ne laisser que des miettes à la concurrence depuis le début de saison. L’an passé, à Melbourne, Charles Leclerc avait chipé le meilleur chrono à Max Verstappen.

Alonso confirme, les Français en retrait

"Le dernier run a été très bon. C’était très difficile tout le week-end de mettre les pneus dans la bonne fenêtre de fonctionnement, mais j’y suis arrivé en Q3. (...) J’espère que demain nous aurons encore une fois une bonne voiture en course. On va essayer de tenir ces pneumatiques, ce sera intéressant. J’ai été une fois sur le podium, mais j’espère gagner enfin demain", a réagi Max Verstappen après les qualifications. De son côté, George Russell est "presque déçu de ne pas avoir la pole position car on a le sentiment que les choses peuvent changer très vite. Mais la voiture était géniale, on a montré qu'on avait du potentiel".

L'Espagnol Fernando Alonso (Aston Martin) confirme son excellent début de saison et partira en deuxième ligne (4e). Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Alpine-Renault) et Esteban Ocon (Alpine-Renault) s'élanceront respectivement des 7e, 9e et 11e positions.