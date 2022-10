F1 : Max Verstappen remporte le Grand Prix du Mexique et s’offre une 14e victoire record cette saison

Verstappen continue d’écrire l’histoire de la Formule 1. Le champion du monde 2022 a remporté le Grand Prix du Mexique sur la piste de l’Autodromo Hermanos Rodriguez, dimanche 30 octobre. Avec cette 14e victoire cette saison, il signe un nouveau record de succès sur un même exercice, au bout d’une course qu’il a maîtrisée de bout en bout. Lewis Hamilton (Mercedes) et le local de l'étape Sergio Pérez (Red Bull) complètent le podium, dans un "remake" du top 3 de l'édition 2021.

Parti de la pole position, en tête après le premier virage, le Néerlandais n’a jamais vraiment été inquiété en piste. Le pilote Red Bull a passé presque toute la course à l’avant du peloton, et a bénéficié de la bonne stratégie de son écurie qui avait identifié les pneus les plus efficaces, pour emmener sa monoplace jusqu’au drapeau à damier, plus de 15 secondes devant Hamilton.

Pilote le plus en réussite sur une saison

Un quatorzième succès qui fait un peu plus entrer Max Verstappen dans l’histoire de la discipline. Le pilote Néerlandais est désormais le nouveau recordman de victoires sur une seule saison, une semaine après avoir égalé l’ancienne marque de Michael Schumacher et Sebastian Vettel à Austin. "Ça a été une année incroyable jusqu’ici, et on veut aller chercher encore d’autres victoires cette saison", a réagi le champion du monde juste après l’arrivée. La fête est presque totalement réussie pour Red Bull, puisque son coéquipier Sergio Pérez s’est offert un nouveau podium devant son public.

HISTORY MADE!



Congratulations @Max33Verstappen, more wins in a season than any other driver in F1 history#2TheMax #MexicoGP pic.twitter.com/jeCixbkEa3 — Formula 1 (@F1) October 30, 2022

Pourtant plein d’espoirs après un très bon début de week-end, les pilotes Mercedes ont rapidement été condamnés à jouer les second rôles derrière le Néerlandais. Plombés par les mauvais choix stratégiques de leur équipe, qui les a fait rentrer au stand pour passer des gommes dures très difficiles à mettre en température, ils n’ont jamais pu suivre le rythme du leader. Passé tout proche de la victoire la semaine dernière à Austin, Lewis Hamilton a tout de même sauvé les meubles en s’adjugeant une nouvelle deuxième place sur la boîte, grâce à un meilleur départ que son coéquipier en tout début de course.

Déception pour Ferrari et Alpine

Principal challenger de Red Bull et Verstappen cette saison, Ferrari a connu un week-end difficile au Mexique. Diminués par une monoplace qui a mal supporté l’altitude, Carlos Sainz et Charles Leclerc n’ont jamais pu se mêler au combat en tête. Ils perdent gros au classement des pilotes, et rétrogradent respectivement au sixième et troisième rangs, dépassés par Hamilton et Pérez.

️ "Incroyable ! Quelle saison, quelle saison..."



Fernando Alonso résigné à la radio après ses nouveaux problèmes de fiabilité #MexicoGP pic.twitter.com/sGKYRHFs2k — CANAL+ F1® (@CanalplusF1) October 30, 2022

L’épreuve a aussi été décevante pour Alpine, qui a déploré un nouvel abandon de Fernando Alonso sur casse moteur dans les derniers tours de course. Huitième à l’arrivée, Esteban Ocon n’a pas pu contenir la McLaren de Daniel Ricciardo, très rapide sur ses pneus tendres, le Français finissant juste devant l’autre monoplace orange de Lando Norris. Suffisant pour conserver la quatrième place des constructeurs, mais pas assez pour prendre le large à deux courses de la fin du championnat. Pierre Gasly (AlphaTauri) termine à la 11e position, à la porte des points.