F1 : l'Australien Oscar Piastri remplacera Fernando Alonso chez Alpine en 2023

Le remplacement de Fernando Alonso, en partance pour Aston Martin la saison prochaine, n'a pas traîné. Sans surprise, c'est le pilote réserviste de l'écurie tricolore, l'Australien Oscar Priati, qui a été promu pour prendre le baquet du double champion du monde espagnol. C'est ce qu'a officialisé Alpine sur les réseaux sociaux, mardi 2 août, coupant court à tout suspense.

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7