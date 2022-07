F1 : Charles Leclerc en pole position du Grand Prix de France devant Max Verstappen

Aidé par son coéquipier Carlos Sainz, le pilote Ferrari a été le plus rapide sur le circuit Paul-Ricard, lors des qualifications du Grand Prix de France, au Castellet, samedi, devant Max Verstappen et Sergio Perez.

On connaît la grille de départ du Grand Prix de France. Charles Leclerc s'élancera du Castellet en pole position, dimanche, après avoir été le plus rapide lors des qualifications, ce samedi 23 juillet, sur le circuit varois. Le Monégasque, bien aidé par son coéquipier Carlos Sainz, doublement pénalisé pour avoir réalisé des changements sur sa monoplace, a devancé le leader du championnat, Max Verstappen et son coéquipier Sergio Perez (Red Bull). Lewis Hamilton (Mercedes) et Lando Norris (McLaren) suivent sur la grille de départ.

Ferrari avait opté pour une stratégie d'équipe qui s'est avérée payante : Sainz, n'ayant rien à jouer lors de cette séance de qualifications à cause de ses pénalités, a joué le jeu du poisson pilote dans la Q3. Il s'est placé juste devant Leclerc qui n’a pas manqué de profiter de l’aspiration de son coéquipier pour améliorer sa pointe de vitesse. Le pilote de 24 ans, qui signe la seizième pole de sa carrière, la septième de la saison, tentera le doublé après s'être imposé dimanche dernier en Autriche.

CHARLES LECLERC TAKES POLE!!!



A brilliant effort from the Ferrari driver who tops qualifying for the seventh time this season



Verstappen takes second place with Perez finishing third.#FrenchGP #F1 pic.twitter.com/4naVnbdQY6 — Formula 1 (@F1) July 23, 2022

L'Espagnol Fernando Alonso (Alpine) s'élancera de la 7e place dimanche. Énorme déception en revanche dans le Var pour les Français. Esteban Ocon a été éliminé en Q2 et Pierre Gasly dès la première partie des qualifications. "Depuis ce matin, c'est plus compliqué. On ne sait pas pourquoi. Il va falloir qu'on analyse, mais je suis très déçu. Demain ? Ce n'est jamais fini. On va tout faire pour remonter”, a toutefois rappelé le pilote Alpha Tauri au micro de Canal+.