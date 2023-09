F1 : Carlos Sainz décroche la pole position du Grand Prix d'Italie devant Max Verstappen et Charles Leclerc

Le pilote espagnol a réalisé le meilleur temps sur la piste du temple de la vitesse, à Monza, samedi après-midi.

Le retour en grâce de Ferrari sur ses terres. Carlos Sainz a été le plus rapide pour s'adjuger la pole position du Grand Prix d'Italie sur le circuit de Monza, au nord de l'Italie, samedi 2 septembre. Déjà en tête des deux dernières séances d'essais libres, le pilote espagnol est resté le meilleur lors de la qualification et a tenu tête aux Red Bull pour aller décrocher sa quatrième pole position en carrière, devant une foule parée de rouge en liesse.

La séance a été doublement réussie pour l'écurie au cheval cabré puisque Charles Leclerc partira de la 2e ligne, en 3e position, dans les échappements de son coéquipier.

Vainqueur en 2022 et poleman en 2021 sur la piste italienne, Max Verstappen (Red Bull) n'a pas pu rivaliser avec la vitesse folle de Sainz sur un tour et s'intercale entre les deux monoplaces rouges. En délicatesse ces dernières semaines, Sergio Pérez partira de la 5e place, derrière George Russell et juste devant Alex Albon, encore une fois excellent au volant de sa Williams.

Alpine au fond du classement

Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas pour Alpine. Quelques jours après le podium inattendu de Pierre Gasly à Zandvoort, l'écurie tricolore a vécu une séance de qualification cauchemardesque. Pas dans le rythme, embêtés par les limites de pistes, Pierre Gasly et Esteban Ocon n'ont jamais été dans le coup. Ils s'élanceront de la 17e et 18e position respectivement sur la grille dimanche.