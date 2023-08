Direct F1 : vers une 9e victoire de rang pour Max Verstappen ? Suivez le Grand Prix des Pays-Bas

Auteur de la pole position lors des qualifications, le pilote Red Bull rêve d'un 11e succès cette saison sur le circuit de Zandvoort, dimanche.

L'hégémonie de Max Verstappen et de Red Bull sur la saison 2023 de Formule 1 prendra-t-elle fin, dimanche 27 août, lors du Grand Prix des Pays-Bas ? Rien n'est moins sûr. Samedi, lors de la séance de qualifications, le champion du monde néerlandais, malgré une grosse frayeur en Q1 en raison de conditions météorologiques compliquées, est allé chercher la pole position à domicile.

Il faudra que ses adversaires - notamment Lando Norris (McLaren) et George Russell (Mercedes), deuxième et troisième sur la grille de départ - soient au sommet de leur art pour priver Max Verstappen d'un neuvième succès consécutif. Deuxième au classement des pilotes, son coéquipier Sergio Pérez partira en 7e position. Fernando Alonso (Aston Martin), 5e, a, lui, l'occasion de faire le trou sur Lewis Hamilton (Mercedes) au classement, ce dernier s'élançant depuis la 7e ligne (13e). Côté français, Pierre Gasly (12e) et Esteban Ocon (17e) devront cravacher pour redonner des couleurs à Alpine. Suivez la course en direct sur franceinfo: sport.