DIRECT. Hamilton prend l'ascendant sur Verstappen, suivez le Grand Prix de Formule 1 du Brésil

On s'approche du dénouement de la saison en F1. Dimanche 14 novembre à partir de 18h00 a lieu le Grand Prix du Brésil, sur le circuit de l'Autódromo José Carlos Pace à Sao Paulo. L'occasion pour Max Verstappen (Red Bull) de se rapprocher un peu plus du titre. Le Néerlandais, qui compte désormais 19 points sur son rival et poursuivant Lewis Hamilton (Mercedes), partira en première ligne derrière Valtteri Bottas (Mercedes), vainqueur de la course sprint samedi. S'il venait à s'imposer dimanche, il lui suffirait d'être deuxième lors des trois prochaines courses pour être sacré.

De son côté, Lewis Hamilton s'élancera de la dixième place. Il était parti dernier de la course de sprint samedi, après avoir écopé d’une sanction à cause d'un DRS sur sa voiture jugé non conforme. Suivez la course en direct.