DIRECT. F1 : la pluie s'abat sur Monaco, le départ de la course retardé... Suivez le Grand Prix

La malédiction de Charles Leclerc va-t-elle prendre fin ? Le Monégasque n'a jamais vu le drapeau à damier chez lui que ce soit en F1 ou dans les catégories inférieures. Le pilote Ferrari, qui doit se reprendre après son abandon à Barcelone, partira de la pole position, dimanche 29 mai dans les rues qui l'ont vu grandir. Un net avantage quand on connaît la difficulté pour doubler sur ce circuit urbain.

L'an dernier, il avait également signé la pole mais n'avait pas pu prendre le départ de la course après un problème sur sa boîte de vitesses du fait d'un accident en fin de séance de qualifications. Cette année, c'est Sergio Perez qui a mis fin prématurément à la chasse au meilleur temps en percutant les barrières. Le Mexicain prendra le départ en troisième position, juste devant son coéquipier et leader au classement général Max Verstappen. Les deux Français Esteban Ocon et Pierre Gasly s'élanceront respectivement de la 10e et de la 17e place.