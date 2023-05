Direct F1 : Max Verstappen en pole, Fernando Alonso et Esteban Ocon en embuscade... Suivez le Grand Prix de Monaco

Le champion du monde en titre, en pole pour la troisième fois cette saison, va tenter d'aller chercher un quatrième succès en 2023.

A Monaco, sur un circuit urbain où les opportunités de dépassement sont faméliques et où la pole revêt une importance plus grande qu'ailleurs, difficile d'imaginer la victoire glisser entre les doigts d'un Max Verstappen déjà victorieux sur trois Grands Prix, et qui s'élancera de la première place dimanche 28 mai. D'autant plus que les Red Bull dominent outrageusement cette saison 2023 de Formule 1.

Néanmoins, le tracé du circuit de la Principauté sur lequel vont s'élancer les monoplaces est aussi connu pour pousser les pilotes dans leurs retranchements. Il les force à flirter avec les limites, parfois au risque d'aller à la faute et de casser. Sur les talons du champion du monde en titre, Fernando Alonso (Aston Martin, 2e sur la grille) et Esteban Ocon (Alpine, 3e) sont les mieux placés au départ pour profiter de la moindre erreur.