DIRECT. MotoGP : Bagnaia en tête, Quartararo toujours distancé de la tête de course… Suivez le Grand Prix de Grande-Bretagne

Plus d'un mois après avoir accueilli les monoplaces de Formule 1, au tour des MotoGP de se déplacer sur le circuit de Silverstone, dimanche 7 août, pour le Grand Prix de Grande-Bretagne 2022. Cette douzième manche du calendrier qui compte vingt échéances sera l'occasion d'observer une nouvelle bataille au sommet entre les deux leaders du championnat, Fabio Quartararo et Aleix Espargaro, séparés par seulement 21 points. L'année dernière, c'est le Français qui avait été le plus rapide en Grande-Bretagne.

Les pilotes vont retrouver la piste après une longue interruption due à l'annulation du Grand Prix de Finlande au mois de juillet. Dimanche, l'autre Français Johann Zarco (Ducati-Pramac), 3e du championnat du monde, partira en tête après avoir signé samedi la pole position et un nouveau record du circuit. Quartararo est en embuscade à la 4e place, Espargaro deux rangs plus loin alors qu'il a connu une violente chute lors des essais libres. Les pilotes suivront le même tracé que leurs homologues de Formule 1, soit le plus long de la saison (5.9 km) et sûrement l'un des plus rapides si la météo ne vient pas perturber la course. Le départ est programmé à 14 heures.