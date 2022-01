Dakar 2022 : un pilote français gravement blessé dans l'explosion d'une voiture d'assistance

Jeudi 30 décembre, l’explosion d’un engin situé sous un véhicule d’assistance de l’équipe Sodicars a provoqué la grave blessure au mollet du pilote de buggy Philippe Boutron, engagé dans le Dakar 2022 en Arabie Saoudite. Une enquête des services de sécurité saoudiens est en cours et la sécurité autour du rallye a été renforcée.

Alors qu’il se rendait aux vérifications techniques avant le départ du Dakar 2022, le véhicule d’assistance de l’équipe française Sodicars a été touché par l’explosion d’un engin situé sous la voiture, à proximité d’une station essence. Selon des informations de franceinfo:sport, les airbags de la voiture se seraient tous déclenchés et l’explosion aurait provoqué un trou dans le plancher du véhicule.

Opéré, il devrait rentrer en France dans les prochains jours

"Un véhicule d’assistance de la Team Sodicars, en sortant de l’hôtel, a été immobilisé d’un coup, une explosion sûrement, et le véhicule a pris feu. Il y avait six personnes à bord, parmi eux un blessé, Philippe Boutron, qui a une blessure très grave à la jambe. Il a été opéré, aujourd’hui il va mieux et il devrait rentrer en France dans les prochains jours. On pense évidemment bien à lui en ce moment", a déclaré David Castera, directeur de la course, dans des propos à retrouver en intégralité sur France 4 à partir de 19h30 dans l’émission Le Dakar. Philippe Boutron devait participer à son neuvième Dakar et avait fini 33e lors de la dernière édition. Il est également le président du club de football de l’US Orléans depuis 2011.

"Dans ce contexte, les autorités saoudiennes se sont mobilisées et mènent une investigation très poussée. Dans l’attente d’une réponse, on ne peut pas exclure un acte de malveillance, donc on a décidé avec les autorités d’augmenter très forcement les mesures de sécurité sur le rallye", a ajouté David Castera.