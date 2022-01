Dakar 2022 : tenant du titre en motos, Kevin Benavides abandonne à cause d'un problème mécanique

Il n'y aura pas de deuxième sacre consécutif pour lui. Kevin Benavides (Red Bull-KTM) a été contraint à l'abandon sur le Dakar 2022 mercredi 12 janvier. L'Argentin a connu un ennui mécanique important sur la 10e étape en direction de Bisha, posant pied à terre au bout de 133 kilomètres de spéciale.

Ce dernier avait encore une carte à jouer au général, lui qui pointait à la cinquième place à 10'22'' du leader Matthias Walkner avant l'étape, et à un peu plus de six minutes du podium.

❌ @kmbenavides had to quit the stage due to a mechanical problem. Last year's Dakar winner will not be able to defend his title. #Dakar2022 pic.twitter.com/cNKsCiV90j