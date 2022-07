Les premières médailles ont été distribuées aux mondiaux d'athlétisme à Eugene, aux Etats-Unis. Cette année, c'est le 20 km marche dames qui ouvrait le bal, vendredi 15 juillet. A l'issue d'une course très bien menée, la Péruvienne Kimberly Garcia Leon s'est imposée, devenant ainsi la toute première championne du monde de son pays. Il s'agit même de la toute première médaille mondiale pour le Pérou. Garcia Leon signe la deuxième meilleure performance de l'année et établit un nouveau record national en 1 heure, 26 minutes et 58 secondes. Elle devance la Polonaise Katarzyna Zdzieblo (médaille d'argent) et la Chinoise Qieyang Shijie (en bronze).

Les Chinoises déçoivent

Parties sur de très grosses bases, Garcia Leon et Qieyang ont fait une grande partie de la course en tête. La Péruvienne a finalement fait une vraie différence au 16e km en creusant l'écart avec la Chinoise, qui a ensuite complètement craqué à deux kilomètres de la ligne d'arrivée. La Polonaise Katarzyna Zdzieblo en a profité pour arracher la deuxieme place, 33 secondes derrière celle qui est entrée dans l'histoire de son pays.