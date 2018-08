Usain Bolt est arrivé en Australie pour assouvir son rêve de devenir footballeur professionnel

L'ancien sprinter aux huit titres olympiques sera à l'essai pour une période "indéfinie".

Pourra-t-il briller dans une autre discipline ? La légende jamaïcaine du sprint Usain Bolt est arrivé samedi 18 août en Australie pour démarrer une période test d'entraînement avec le club des Central Coast Mariners dans le but de devenir footballeur pro.

L'ancien sprinteur aux huit titres olympiques, retraité de l'athlétisme depuis 2017, sera à l'essai pour une période "indéfinie" avant de décrocher un éventuel contrat professionnel. Le club basé à Gosford, au nord de Sydney, espère que son nouveau joueur, âgé de 31 ans, puisse être prêt pour la reprise fin octobre de la A-League, le championnat qui réunit les meilleures formations australiennes et une néo-zélandaise.

"Je vais montrer au monde ce dont je suis capable"

"Je mets toujours toutes les chances de mon côté et je vais montrer au monde ce dont je suis capable", a déclaré Usain Bolt, qui arborait une écharpe de son nouveau club samedi à son arrivée à l'aéroport de Sydney, où l'attendaient de nombreux journalistes et fans.

"Tout cela est bien réel", a-t-il ajouté alors qu'on lui demandait s'il ne s'agissait pas d'un simple coup de pub. "J'ai dit depuis ma dernière saison sur les pistes que je voulais jouer au football et je sais que je peux le faire."

Usain Bolt a fait des essais non concluants avec le club allemand de Dortmund, mais aussi en Afrique du Sud et en Norvège. L'homme le plus rapide du monde a admis être nerveux avant de poser le pied dans la petite ville de Gosford, où son nouveau club est basé. "La nervosité est là mais je me sens plus excité qu'autre chose", a confié le Jamaïcain dont le premier entraînement est programmé mardi.