Saut à la perche : le Français Renaud Lavillenie perd son record du monde, battu par le Suédois Armand Duplantis

Renaud Lavillenie n'est plus le record man du saut à la perche. A seulement 20 ans, le Suédois Armand Duplantis détient le nouveau record du monde grâce à un saut à 6,17 m lors du meeting en salle de Torun (Pologne), samedi 8 février. Il efface ainsi la marque du perchiste français qui avait sauté à 6,16 m en février 2014 en Ukraine.

Surnommé "Mondo", Armand Duplantis avait été sacré champion d'Europe en 2018 et vice-champion du monde en octobre à Doha (Qatar). "C'est une année importante et c'est un bon moyen de la commencer", a réagi le jeune Suédois après son exploit.

“It’s a big year and this is a good way to start”



Understatement much? @mondohoss600 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/X4TnTYhLCl