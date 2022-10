Marathon : le Kényan Amos Kiprut et l'Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw s'imposent à Londres et créent la surprise

Une première synonyme de coup gagnant. Pour leur première participation à l'édition londonienne, le Kényan Amos Kipruto et l'Éthiopienne Yalemzerf Yehualaw ont remporté dans leur catégorie le marathon en respectivement 2h04'38" et 2h17'25", dimanche 2 octobre.

Le Kényan, âgé de 30 ans, a devancé l'Éthiopien Leul Gebresilase et le Belge d'origine somalienne Bashir Abdi. Sa victoire à Londres vient s'ajouter à celles à Séoul en 2017 et 2019 et Rome en 2016. Le grand favori de l'épreuve, Kenenisa Bekele, a craqué dans les ultimes kilomètres. Eliud Kipchoge, l'homme le plus rapide de tous les temps sur la distance, et vainqueur la semaine passée à Berlin, en améliorant son propre record du monde (2 heures 1 minute et 9 secondes), n'était logiquement pas au départ.

Yalemzerf Yehualaw, âgée elle de 23 ans et qui disputait seulement son deuxième marathon en carrière, a devancé la Kényane Joyciline Jepkosgei, tenante du titre, et sa compatriote Alemu Megertu. Yalemzerf Yehualaw, détenant le record du monde du semi-marathon pour les femmes sur course mixte depuis le 29 août 2021 (1h3'44"), a ainsi remporté le premier marathon de sa jeune carrière.